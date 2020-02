Agrate Brianza: sedicenne rapinato in pieno pomeriggio, arrestati due minorenni Avevano rapinato un coetaneo in pieno pomeriggio ad Agrate Brianza: arrestati due ragazzi di 17 anni accusati di essere gli autori dell’aggressione ai danni di un sedicenne per le cuffie wireless della Apple e pochi euro.

Sono stati arrestati i due minorenni accusati di essere gli autori di una rapina ai danni di un coeataneo a metà gennaio ad Agrate Brianza. Si tratta di due ragazzi di 17 anni che avevano aggredito a spintoni e schiaffi un sedicenne e sotto la minaccia di un coltello l’avevano rapinato delle cuffiette wireless della Apple e di cinque euro. Era successo in pieno pomeriggio in via Virgilio. La vittima era stata medicata in pronto soccorso con una prognosi di dieci giorni per escoriazioni, contusioni e ferite al labbro, al volto e all’occhio.

I carabinieri della stazione locale e della Compagnia di Vimercate avevano indagato visionando anche le registrazioni delle telecamere.

