La manifestazione è in programma in piazza San Paolo, davanti al municipio di Agrate

Agrate Brianza scende in piazza contro la guerra in Ucraina: l’appello del sindaco ai cittadini «Diciamolo tutti, diciamolo insieme. Questa sera, alle 18.30, ad Agrate» dice il sindaco invitando tutti i cittadini a partecipare venerdì 4 marzo alla manifestazione contro la guerra della Russia in Ucraina.

Agrate scende in piazza San Paolo, di fronte al Comune, per dire no alla guerra tra Ucraina e Russia. L’appuntamento è fissato per venerdì 4 marzo alle 18.30. « Non dobbiamo perdere nessuna occasione per dire che ripudiamo la guerra e desideriamo la pace. Diciamolo tutti, diciamolo insieme. Questa sera, alle 18.30, ad Agrate» ha detto il sindaco Simone Sironi.

La stessa amministrazione la scorsa settimana aveva anche esposto fuori dal municipio la bandiera della pace e aveva aderito all’appello del Coordinamento per la Pace in Comune. «Diciamo no a una nuova guerra, e a tutte le guerre: la bandiera è simbolo dell’importanza della Pace e della difesa dei diritti umani per tutti senza ricorso alle armi. Il nostro Comune condanna ogni tipo di violenza e qualsiasi atto che comprenda azioni di forza militare. Una bandiera per dire no a una nuova guerra, e a tutte le guerre» aveva ribadito il primo cittadino agratese una settimana fa.

Inoltre anche nel consiglio comunale di giovedì 25 febbraio tutte le forze politiche hanno condannato il conflitto in essere nell’est dell’Europa.

