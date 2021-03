Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Agrate Nereo Bulian e Jole Luraghi (Foto by Michele Boni)

Agrate Brianza saluta Nereo Bulian “il mister”, una vita dedicata al calcio E’ morto a 83 anni, sul finire degli anni ’40 aveva abbandonato Fiume e aveva conosciuto la moglie Jole sul finire degli anni ’70 proprio su un campo di calcio. Ha allenato le giovanili di diverse squadre come la Pro Sesto, Pessano, San Damiano.

Agrate perde il fiumano Nereo Bulian. 83enne con una passione innata per il calcio si è spento nel weekend dopo che qualche settimana fa era stato colpito da un ictus. Sul finire degli anni ’40 aveva abbandonato Fiume perché voleva restare italiano a prezzo di restare con la sua famiglia al campo profughi prima a Massa Carrara e poi alle stalle della Villa Reale a Monza.

Aveva iniziato a lavorare fin da giovane, prima lavando delle biciclette per poi diventare tecnico all’Italpress, alla Manuli Plast e infine all’IBM a Vimercate. La sua vera passione era il calcio: tifoso juventino e soprattutto instancabile allenatore delle giovanili di diverse squadre come la Pro Sesto, Pessano, San Damiano. Per tanti ragazzi è sempre stato il mister e, tra le particolarità, aveva conosciuto sua moglie Jole Luraghi sul finire degli anni ’70 proprio su un campo di calcio.

Si posarono nell’80 e dalla loro unione è nata Veronica altra grande appassionata di calcio cresciuta con la palla tra i piedi. «Ho conosciuto Nereo perché lavorava con mio fratello Franco e una sera mi ha portato a vedere una partita dove quello che poi sarebbe diventato mio marito era a bordo campo a guidare i ragazzi in campo – ha detto Jole -. Nereo è sempre stata una persona allegra, piena di vita con una grande passione per i viaggi e soprattutto portava sempre nel cuore Fiume. Tutti gli anni si recava nella sua città natale che è stato costretto a lasciare da bambino. L’ultimo grande viaggio che abbiamo fatto insieme è stato in Giappone». I funerali si sono svolti martedì pomeriggio nella chiesa di Sant’Eusebio prima che la salma venisse trasferita al tempio crematorio. Tanti amici e parenti si sono stretti intorno alla famiglia Bulian esprimendo vicinanza e cordoglio.

