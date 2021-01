Agrate Brianza: prove di carico nella notte per il ponte della sp 13, svincoli chiusi e viabilità alternativa Prove di carico sul cavalcavia di Agrate Brianza nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 gennaio. Nove autocarri da 44 tonnellate testano la stabilità del passaggio sulla provinciale Monza-Melzo: svincoli chiusi e strada chiusa dalle 21 alle 6.

Ultimo test per il cavalcavia ad Agrate Brianza lungo la Sp Monza Melzo, via Monte Grappa, per ottenere il certificato di idoneità statica e la dichiarazione di transitabilità: nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 gennaio è in programma la prova di carico decisiva per il via libera alla circolazione in particolare di mezzi pesanti e trasporti eccezionali.

Sul ponte saranno posizionati 9 autocarri da 44 tonnellate l’uno per un totale di 396 tonnellate, che serviranno a testarnee la capacità portante.

Il cantiere è previsto dalle 21 di venerdì 29 gennaio fino alle 6 di sabato 30 gennaio 2021, quindi sarà chiuso lo svincolo SP13/SP121 (interdizione tratto SP13 viabilità superiore ponte e tratto SP121 viabilità sotto al ponte, in via Archimede), con indicazione delle deviazioni sulla viabilità alternativa.

La viabilità sarà gestita con il supporto dagli agenti di polizia provinciale e di polizia locale di Agrate Brianza.

Il ponte è sotto osservazione da quando, nel novembre 2019, un camion passando lo aveva danneggiato con il braccio di una gru.

La attività sul cavalcavia di Agrate Brianza, insieme a quelle svolte sul ponte di Bovisio Masciago sulla Milano Meda, rientrano nella cosiddetta Operazione Ponti Sicuri, le ispezioni straordinarie finanziate con circa 65 mila euro da Regione Lombardia attraverso il piano “Monitoraggio manufatti della rete stradale Lombarda”.

