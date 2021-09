Agrate Brianza: peripezie con l’auto nel parcheggio, due 19enni si ribaltano I due hanno riportato alcune escoriazioni. L’incidente è avvenuto giovedì 9 settembre attorno alle 19 nel parcheggio del parco Aldo Moro, in via Cantini.

Due 19enni a bordo di un’utilitaria sfrecciano nel parcheggio del parco Aldo Moro e finiscono per ribaltarsi. È accaduto giovedì 9 settembre poco prima delle 19 nel posteggio di via Cantini, ad Agrate, dove si svolge il mercato cittadino il mercoledì mattina: l’auto avrebbe urtato un masso con la gomma posteriore destra e ciò ha fatto sì che l’auto si ribaltasse.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto si è portata un’ambulanza dei Volontari di Vimercate. I due giovani a bordo fortunatamente hanno riportato solo qualche piccola escoriazione e sono stati trasferiti in codice verde all’ospedale di Vimercate, dove sono stati dimessi nel giro di poche ore dopo le cure del caso. Per i rilevamenti di rito sono intervenuti i carabinieri. Intanto non sono mancate le polemiche sui social network per questa bravata dei ragazzi che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi qualora avesse coinvolto altre persone e mezzi presenti nella zona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA