Agrate: vincita 500mila euro bar rondeau Omar e Giuseppe Villa, che ha grattato il biglietto per conto del cliente (Foto by Michele Boni)

Agrate Brianza: pensionato (molto) fortunato gratta e vince 500mila euro La Dea bendata ha bussato ad Agrate Brianza. Venerdì pomeriggio un pensionato di circa 70 anni ha vinto 500mila euro con il gratta e vinci della serie “Il Miliardario”. Solo qualche mese aveva vinto un’altra bella somma.

La Dea bendata ha bussato alla porta del bar Rondeau di Agrate Brianza. Venerdì pomeriggio un pensionato di circa 70 anni ha comprato con cinque euro il gratta e vinci “Il Miliardario” e ha vinto ben 500mila euro ovvero il massimo consentito. L’uomo si è fatto grattare il tagliando da Giuseppe Villa, papà del titolare del bar Omar Villa, con una monetina da 10 centesimi: inizialmente credeva di aver vinto solo 500 euro e si era recato in una rivendita per riscuotere il premio. Una volta giunto in ricevitoria ha scoperto che la cifra era mille volte più alta ed è tornato al bar di via Lecco a ringraziare il titolare dell’esercizio e i suoi dipendenti.

Il pensionato fortunato solo qualche mese fa aveva comprato un altro tagliando della stessa lotteria istantanea vincendo mille euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA