Agrate Brianza: ordinanza del sindaco limita gli orari delle slot machine Dovranno rimanere spente dalle 8 alle 10, dalle 12 alle 14 e dalle 17 alle 19 tutti i giorni, compresi i festivi. Si tratta di un provvedimento arrivato dopo una mozione del Movimento 5 Stelle e una delibera approvata all’unanimità.

Ora è ufficiale le slot-machine nei locali di Agrate si devono spegnere in alcune fasce orarie della giornata. A imporlo è un’ordinanza firmata lunedì 10 maggio dal sindaco Simone Sironi. Gli orari in cui non possono funzionare gli apparecchi da gioco con vincita in denaro sono i seguenti: dalle 8 alle 10, dalle 12 alle 14 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi i festivi. Tra l’altro, nell’ordinanza agratese si legge che «le slot nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spente tramite l’apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili».

Questo è l’ultimo atto dopo che ad ottobre il Movimento 5 Stelle aveva presentato in consiglio comunale una mozione per limitare il gioco d’azzardo e nella seduta del parlamentino locale di qualche settimana si era votata all’unanimità una delibera proprio per vietare l’uso delle slot-machine in alcuni orari della giornata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA