Agrate Brianza: nuovo parquet per la pista di hockey e pattinaggio, dedicata a Bruno Perego Conclusi i lavori di ripavimentazione della tensostruttura del centro sportivo Santa Caterina dove si allenano l’Hockey Agrate e Pattinart. Dedicata a Bruno Perego, storico allenatore e fondatore dell’hockey.

Conclusi i lavori di ripavimentazione della tensostruttura del centro sportivo Santa Caterina dove si allenano l’Hockey Agrate e Pattinart. L’opera ha compreso la posa di un nuovo parquet e dei nuovi parapetti della tribuna, oltre la sistemazione delle zoccolature laterali del campo da gioco e delle tre porte d’accesso alla struttura.

«Una pista rinnovata per le tutte le associazioni sportive rotellistiche che su questo campo realizzano le loro attività sportive ed educative. Una struttura rinnovata per tutta la comunità sportiva agratese – ha commentato l’assessore allo Sport Claudio Galli - Inoltre abbiamo scelto di intitolarla a Bruno Perego storico allenatore e fondatore dell’hockey (deceduto nel 2016)».



Questo intervento di ammodernamento è stato eseguito nelle settimane a cavallo tra dicembre e gennaio per un importo di circa 87mila euro. Un’operazione quanto mai indispensabile considerando che l’ultima volta che il parquet era stato levigato era il 2004 e negli ultimi 18 anni tanti giovani atleti hanno calcato quella pista chi solo per pattinare e chi per fare gol nelle porticine da hockey.

