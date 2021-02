Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Agrate Brianza, nove autocarri per le prove di carico sul ponte della Sp 13 Concluse nella notte tra venerdì e sabato le prove di carico del ponte di Agrate Brianza. Sul cavalcavia di via Monte Grappa, lungo la Sp13 sono stati posizionati 9 autocarri da 44 tonnellate cadauno, per un totale di 396 tonnellate, che sono serviti a testare la capacità portante del manufatto.

Concluse nella notte tra venerdì e sabato le prove di carico del ponte di Agrate Brianza, ora si attendono gli esiti. Sul cavalcavia di via Monte Grappa, lungo la Sp13 sono stati posizionati 9 autocarri da 44 tonnellate cadauno, per un totale di 396 tonnellate, che sono serviti a testare la capacità portante del manufatto.

I tecnici incaricati dalla Provincia hanno fatto i loro rilevamenti con alcune sonde e nei prossimi giorni attraverso l’analisi dei dati si potrà scoprire la tenuta del ponte che passa sopra via Archimede nella zona industriale di Agrate. per fare questi test è stata sospesa la circolazione dei mezzi per tutta la notte senza però creare particolari disagi agli automobilisti.

