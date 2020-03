Agrate Brianza: lite in una azienda di trasporti finisce a coltellate, un ferito grave Carabinieri e personale paramedico sono intervenuti sabato sera a d Agrate: protagonisti del litigio due dipendenti di nazionalità romena, un 51enne ne avrà per 30 giorni. Denunciato l’aggressore di 54 anni.

Un 51enne è finito all’ospedale San Raffaele di Milano con una ferita da coltello al torace, ne avrà per 30 giorni. Non è in pericolo di vita. E’ l’epilogo di una furibonda lite per futili motivi tra due dipendenti avvenuta sabato 28 marzo, in serata, in una azienda di trasporti di Agrate Brianza.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Vimercate, a seguito di una lite per futili motivi, uno dei due dipendenti, entrambi di nazionalità romena, ha afferrato un grosso coltello da cucina sferrando un colpo al torace del connazionale 51enne. L’aggressore, un 54enne, è stato denunciato per lesione personale aggravata.

