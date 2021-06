Agrate Brianza protesta Star per il licenziamento del lavoratore Fabrizio Ferrari mercoledì 10 febbraio 2021 (Foto by Michele Boni)

Agrate Brianza: licenziamenti alla Star, giovedì nuovo sciopero Prosegue la mobilitazione dopo i licenziamenti legati all’utilizzo non corretto delle mascherine da parte di due dipendenti. Giovedì 24 giugno appuntamento davanti ai cancelli di via Matteotti con i sindacati della Flai Cgil e le tute blu.

Proseguono lo stato di mobilitazione e gli scioperi delle lavoratrici e dei lavoratori di Star di Agrate Brianza dopo i licenziamenti legati all’utilizzo non corretto delle mascherine da parte di due dipendenti. L’appuntamento davanti ai cancelli di via Matteotti con i sindacati della Flai Cgil e le tute blu è fissato per giovedì mattina 24 giugno a partire dalle 9.

«Nelle scorse settimane c’è stata un’ampia e crescente partecipazione agli scioperi – hanno fatto sapere dalla Flai -. Siamo ancora di fronte alla netta chiusura da parte della direzione a discutere del tema occupazionale, persiste il peggioramento delle condizioni lavorative, con l’aggiunta del clima torrido prodotto dai macchinari sui quali a oggi non sono stati ancora fatti interventi idonei. In Star le lavoratrici e i lavoratori stanno lottando per migliorare l’organizzazione del lavoro, per la difesa e l’incremento dell’occupazione, contro i licenziamenti e per migliorare le condizioni climatiche nei reparti».

Il timore che serpeggia tra i lavoratori è che l’eventuale sblocco dei licenziamenti possa portare a ulteriori tagli del personale che ad oggi si attesta intorno alle 166 dipendenti.

