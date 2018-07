Agrate Brianza: ladri di cibo al parco di via Manzoni, colpita la Melonera Furto al parco di via Manzoni di Agrate Brianza. Tra lunedì 9 e martedì 10 luglio alcuni ladri di cibo hanno rubato gli alimenti conservati nei frigoriferi dall’associazione Melonera, che proprio in questi weekend sta animando le serate nei giardinetti di Omate.

Furto al parco di via Manzoni di Agrate Brianza. Tra lunedì 9 e martedì 10 luglio alcuni ladri di cibo hanno rubato gli alimenti conservati nei frigoriferi dall’associazione Melonera, che proprio in questi weekend sta animando le serate nei giardinetti di Omate.

Agrate furto melonera

(Foto by Michele Boni)

Probabilmente, vista l’entità dei danni, un gruppo di persone approfittando del fatto che non ci fosse nessuno nei paraggi, lunedì pomeriggio è entrato in azione forzando le lamiere dei moduli di ferro che contenevano i frigo del sodalizio e ha messo le mani su qualche Coca-cola e qualche gelato.



Non paghi dopo mezzanotte, quando i volontari della Melonera avevano finito di sistemare le strutture e controllare se tutto fosse in ordine, i ladri sono tornati a far razzia di tutto quello che era commestibile rubando carne, patatine e altro cibo. Un colpo dal valore di almeno 500 euro di merce.

«Anche quest’anno parte dei nostri sforzi sono stati vanificati da qualcuno che ha pensato bene di fare la spesa direttamente dal nostro frigorifero. Complimenti veramente – ha fatto sapere il presidente del sodalizio Alberto Labanca - Questa notte (lunedì) siete tornati per finire il lavoro iniziato ieri... ci avete portato via quello che era rimasto e avete finito di rompere quello che c’era. Io sono amareggiato perché quello che avete fatto, a noi non toglie la voglia di andare avanti».

Agrate furto melonera

(Foto by Michele Boni)

L’associazione ha sporto denuncia ai carabinieri di Agrate e sembrerebbe che nel secondo raid siano spariti anche dei coltelli, ma allo stato delle indagini non è ancora possibile averne conferma.



Al netto di questo doppio furto la Melonera Summer 2018 va avanti con altre due serate. Sabato dalle 19 si potrà cenare in compagnia di In Exodus della Casa di Enzino di Valcamonica e domenica sempre dalla stessa ora sarà possibile fare un aperitivo insieme all’associazione Giocaingiro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA