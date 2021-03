Agrate Brianza: la scienza alla chitarra di Gianluca Grossi sbarca anche su radio 105 da Diletta Leotta e Daniele Battaglia Il professore, cantautore, scrittore e giornalista agratese dopo le partecipazioni a trasmissioni tv come “La Vita in Diretta” e”Propaganda Live” è stato ospite della trasmissione radiofonica “Take away”.

Gianluca Grossi sempre più sotto i riflettori nazionali. Il professore, cantautore, scrittore e giornalista agratese, dopo il servizio andato in onda a “La Vita in diretta” nel 2019 e dopo essere stato chiamato in collegamento durante una puntata del programma del venerdì sera di La7, “Propaganda Live”, martedì 9 marzo è stato invece ospite in radio nel programma 105 “Take away” condotto da Diletta Leotta e Daniele Battaglia.

Grossi, professore di biologia, chimica e scienze al liceo linguistico del Collegio Bianconi di Monza, col tempo sta acquistando sempre più popolarità grazie alle canzoni scientifiche presenti sul suo canale Youtube ”Un prof alla chitarra”. Canzoni nelle quali affronta alcuni degli argomenti di insegnamento: «La scienza a volte è un po’ complicata e si cerca di andare incontro agli studenti con altri mezzi - ha spiegato durante al collegamento -. Questo è un modo di dare di dare ai ragazzi l’opportunità di leggere gli argomenti con un altro punto di vista».

