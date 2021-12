Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Agrate Dino Bosisio Papa Francesco (Foto by Michele Boni)

Agrate Brianza: la Legend con Dino Bosisio fa fare canestro a Papa Francesco L’agratese Dino Bosisio tra le Legends International Basketball Association italiane che hanno incontrato nei giorni scorsi il Pontefice: «L’unico problema che abbiamo avuto è stato entrare in San Pietro con il canestro passando dai metal detector».

C’è anche l’agratese Dino Bosisio tra le Legends International Basketball Association italiane che hanno incontrato nei giorni scorsi a Roma in udienza papa Francesco. L’associazione guidata da ex cestisti del calibro di Carlo Caglieris, Ario Costa, Antonello Riva e Pierluigi Marzorati da diverso tempo promuove momenti di basket nelle scuole con progetti formativi e valoriali per le giovani generazioni.

Tutto ciò è stato presentato davanti al pontefice in Vaticano e tra gli ospiti è comparso anche Bosisio dirigente storico dell’Agrate Basket ed ex compagno di scuola proprio di Marzorati, che l’ha coinvolto nel sodalizio. «È stata una grande emozione incontrare sua Santità che ha una grande capacità di ascolto ed è molto attento a progetti rivolti ai più giovani– ha raccontato l’agratese -. L’unico problema che abbiamo avuto è stato entrare in San Pietro con il canestro passando dai metal detector».

Agrate Dino Bosisio Papa Francesco

(Foto by Michele Boni)

Infatti gli ex giocatori di pallacanestro hanno consegnato una maglietta dell’associazione, un libro e una palla a spicchi con tutte le loro firme a papa Francesco, che si è poi esercitato a fare due tiri a canestro montato in sala Nervi prima della foto di rito e di un saluto a tutti i presenti.

