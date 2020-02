Agrate Brianza: investito dalla sua auto all’uscita di un parcheggio sotterraneo Un uomo di 41 anni è rimasto ferito, investito dalla sua auto in via Cardano al centro direzionale Colleoni di Agrate Brianza. Trasportato con l’elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza.

Un uomo di 41 anni finisce in ospedale in codice giallo investito dalla sua auto. Mercoledì pomeriggio verso le 16.30, in via Cardano al centro direzionale Colleoni di Agrate Brianza, l’automobilista sarebbe uscito a bordo di una Golf da un parcheggio sotterraneo vicino a un albergo. Una volta imboccata la rampa di uscita avrebbe fermato il veicolo in pendenza senza tirare il freno a mano, sarebbe sceso dalla vettura e tornando a piedi verso il posteggio seminterrato sarebbe stato travolto. Il 41enne probabilmente non ha fatto neanche in tempo a mettersi in salvo. immediatamente sono stati allertati i soccorsi in codice rosso che si sono portati sul posto con un’ambulanza, un’auto medica e l’elisoccorso, che ha poi trasferito il ferito in codice giallo spiccando il volo verso l’ospedale San Gerardo di Monza.

Ad eseguire i rilevamenti di rito e a ricostruire la dinamica ci hanno pensato i carabinieri supportati dalla polizia locale. Non è la prima volta che si verifica una situazione simile ad Agrate, qualche mese fa un caso analogo era accaduto al polo sociosanitario di via Lecco, ma in quel frangente la donna anch’essa 40enne doveva entrare in un parcheggio sotterraneo dove non si apriva il cancello.

