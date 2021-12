Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Agrate Brianza, indagini in corso sui vandali del Villaggio di Natale: i presunti responsabili in video domenica notte Indagini in corso per identificare i colpevoli dell’atto vandalico ai danni del Villaggio di Natale davanti al Comune di Agrate Brianza. Nelle immagini della videosorveglianza visionate dalla polizia locale ci sarebbero cinque giovani.

Indagini in corso per identificare i colpevoli dell’atto vandalico ai danni del Villaggio di Natale davanti al Comune di Agrate Brianza. L’ episodio sarebbe accaduto verso le 2 di domenica notte 5 dicembre e, secondo le immagini visionate attraverso il sistema di videosorveglianza dal comando della polizia locale, coinvolgerebbe cinque ragazzi tra i 17 e i 19 anni.

I responsabili hanno le ore contate e potrebbero incappare in pesanti multe per aver distrutto le decorazioni in piazza San Paolo. Nel weekend il sindaco Simone Sironi aveva stigmatizzato l’accaduto sui social pubblicando due foto della situazione prima e dopo il raid notturno.

