(Foto by Gianni Radaelli)

Auto Carabinieri (Foto by Gianni Radaelli)

Agrate Brianza: in casa un fucile con matricola abrasa e munizioni, arrestato Un uomo di 46 anni di Agrate Brianza è stato arrestato per detenzione di arma clandestina e detenzione abusiva di munizioni. Aveva in casa un fucile con matricola abrasa.

Aveva in casa un fucile con matricola abrasa e settanta cartucce, ma non ha saputo spiegare il perché. I carabinieri di Bernareggio hanno arrestato un uomo di 46 anni di Agrate Brianza per detenzione di arma clandestina e detenzione abusiva di munizioni. La scoperta nel corso di una perquisizione domiciliare sabato mattina: un fucile Beretta calibro dodici con le matricole canna e castello abrase.

Dopo il processo per direttissima al Tribunale di Monza, l’arresto è stato convalidato e per l’uomo sono stati disposti gli arresti domicialiari.

