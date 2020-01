Agrate via Archimede chiusa per lavori di ripristino al ponte della sp13 (Foto by Michele Boni)

Agrate Brianza, il senso alternato sulla Sp 13 finisce prima: riapre venerdì 24 gennaio Il senso unico alternato sulla Sp 13 Monza-Melzo, attivato lunedì per i lavori sul ponte di via Archimede ad Agrate Brianza, viene rimosso in anticipo: venerdì 24 gennaio anziché il 31. Intanto giorni di traffico intenso per gli automobilisti.

Sono giorni di passione sulla Sp 13 Monza-Melzo col senso unico alternato, ma per buona pace degli automobilisti che da lunedì sono fermi in colonna è arrivato l’atteso annuncio: «A seguito degli ultimi sopralluoghi eseguiti in cantiere dai tecnici della Provincia, è possibile stimare la rimozione del senso unico alternato all’altezza del ponte di Agrate – località via Archimede e la riapertura della viabilità superiore nella giornata di venerdì 24 gennaio 2020 anziché in data 31 gennaio come anticipato» ha scritto in una nota la Provincia di Monza e Brianza.

Questo provvedimento era dovuto ad alcuni lavori di manutenzione del ponte della strada provinciale colpito e danneggiato da un braccio meccanico montato sopra un camion a novembre.

