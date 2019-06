Agrate Brianza: il primo consiglio del sindaco Sironi, che tiene sei deleghe per sé È cominciato ufficialmente il mandato della nuova amministrazione di Agrate Brianza. È cambiato qualche volto, è cambiato il sindaco ma non la maggioranza : il sindaco Simone Sirone ha tenuto per sé sei deleghe.

È cominciato ufficialmente il mandato della nuova amministrazione di Agrate Brianza. È cambiato qualche volto, è cambiato il sindaco ma non la maggioranza (riconfermata Insieme per Agrate) ed è invece rimasta, durante il primo consiglio comunale, la volontà da parte di tutti i consiglieri di spendersi per i prossimi cinque anni per il bene del paese.

«Ci metteremo all’ascolto di tutti i cittadini e delle loro esigenze – ha detto nel suo discorso di presentazione il neosindaco Simone Sironi, che ha preso il testimone da Ezio Colombo – e il nostro operato si baserà sui valori della Costituzione italiana su cui ho giurato (con tanto di fascia tricolore e cantato anche l’inno di Mameli). Noi dobbiamo impegnarci tutti a costruire una “Casa comune” con gli altri e per gli altri tanto per i giovani quanto per gli anziani».



Agrate Brianza primo consiglio comunale Sironi

(Foto by Fabrizio Radaelli)

La squadra. Per quanto riguarda la squadra assessorile Sironi ha deciso di mantenere a sé le deleghe di sicurezza, polizia locale, protezione civile, personale, partecipate, urbanistica.

Marco Valtolina che è anche vicesindaco sarà assessore con deleghe a Piano di Governo del Territorio, Edilizia privata, Lavori Pubblici e cura del patrimonio, Margherita Brambilla si occuperà invece di Politiche Culturali e del Tempo Libero, Biblioteca, Politiche ambientali, Mobilità, Diritti civili, Pari opportunità e Consulte di quartiere. Elena Cantù sarà assessore al Bilancio, Servizi, Semplificazione trasparenza e cambiamento della pubblica amministrazione e Commercio e attività produttive.

Carmen Collia continuerà a sopraintendere a Politiche sociali e della salute, Alloggi comunali, Politiche familiari, Funzioni inerenti Offerta Sociale. Infine Claudio Galli seguirà Pubblica Istruzione, Servizi scolastici a domanda individuale, Asilo Nido e Sport. Durante la seduta sono intervenuti anche i tre capigruppo di maggioranza e opposizione.

I ringraziamenti. Dino Bosisio di Agrate con ha tenuto a «ringraziare tutti coloro che ci hanno votato. Abbiamo notato in questa campagna elettorale a volte prevaricare i personalismi rispetto alle idee messe in campo. Insieme per Agrate (la maggioranza) è molto più presente nei vari ambiti territoriali». Giuseppe Procopio dei Cinque Stelle ha promesso «un’opposizione costruttiva e che vigilerà sull’operato dell’amministrazione. Inoltre abbiamo osservato che col passare del tempo tra i cittadini cresce l’astensionismo che il 26 maggio ha toccato il 31,5%, nel 2014 era stato del 27% e cinque anni prima del 21%». Ringraziamenti espressi anche dalla capogruppo di Insieme per Agrate Giovanna Amodio.

«I cittadini hanno promosso quanto fatto finora ed è evidente anche l’apprezzamento per il nostro programma. Abbiamo fatto un percorso di ascolto. La nostra squadra è formata da persone conosciute sul territorio come ha osservato Bosisio».

