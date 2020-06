Agrate Brianza: finisce fuori strada e si ribalta con l’auto, un ferito Domenica sera, intorno alle 23.15, i soccorsi sono stati allertati in codice rosso per un incidente stradale ad Agrate Brianza: un uomo ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltato fuori strada. Trasportato in codice giallo al San Gerardo.

Un’auto ribaltata fuori dalla carreggiata ad Agrate Brianza e un uomo ferito, per fortuna non in pericolo di vita. Domenica sera, intorno alle 23.15, i soccorsi sono stati allertati in codice rosso per un incidente stradale che ha coinvolto una Yaris in via Orti. L’uomo al volante, di 39 anni, ha perso il controllo ed è finito fuori strada. Sono intervenuti uomini del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza, l’ambulanza dell’Avps di Vimercate e carabinieri: il trentanovenne ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

