(Foto by Michele Boni)

Agratem, il gelso bianco della biblioteca (Foto by Michele Boni)

Agrate Brianza, ecco il gelso bianco della biblioteca: è il più grande e il più longevo della Brianza

Il Gelso Bianco della biblioteca di Agrate è forse il più grande della Brianza e anche il più vecchio. A dirlo è l’associazione “Alberi Monumentali Brianza - Rami Lombardia” che ha annunciato sul proprio profilo Facebook come « il nostro amico Vince, ci manda alcune foto, del grande Gelso, che come potete vedere, ad Agrate è molto stimato.

Gli abitanti della cittadina brianzola, gli attribuiscono 400 anni d’età (ma questi alberi dovrebbero arrivare fino a 150 anni ndr), cosa che ne farebbe uno dei più longevi della Lombardia; a noi mancano le vere misure, ma una cosa è veramente certa: questo esemplare è realmente monocormico, mentre tanti altri Gelsi lombardi (la regione ne ha una quindicina) non lo sono, mostrando qua e là, soprattutto quelli con circonferenza maggiori, di non avere originariamente, un solo fusto.

Presto lo misureremo, per attribuirgli, se non altro, il primato di Gelso bianco, più grande della Brianza: il primato gli è conteso dal solo Gelso, di Cascina San Fedele, all’interno del Parco di Monza». Gli esperti sono già al lavoro per certificare la longevità e le dimensioni della grande pianta conservata all’interno della Cittadella della Cultura di fronte alla biblioteca Enzo Biagi.

