Agrate Brianza: dimentica il freno a mano, investita dalla sua auto Grave incidente giovedì mattina ad Agrate Brianza. Una donna di 40 anni è stata investita dalla sua auto: aveva dimenticato il freno a mano.

Grave incidente giovedì mattina ad Agrate Brianza. Una donna di 40 anni è stata investita dalla sua auto: era scesa per aprire il cancello del luogo di lavoro ma dimenticando il freno a mano. È successo alle 9.30 in via Lecco, al polo socio sanitario. La donna è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Vimercate dove è stata ricoverata in codice giallo per le fratture riportate.

