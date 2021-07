Agrate Brianza dice addio a Enrica Balconi: un’istituzione del commercio locale e amica per i clienti Per quasi quarant’anni ha lavorato accanto al marito Luigi Mariani prima come cassiera della macelleria in via Ferrario ad Agrate Brianza, poi come responsabile del reparto ortofrutta del supermercato sempre condiviso col consorte in via Cantini.

Agrate Brianza perde una commerciante storica: Enrica Balconi che, per quasi 40 anni, ha lavorato a fianco del marito, Luigi Mariani, prima come cassiera della macelleria in via Ferrario, poi come responsabile del reparto ortofrutta del supermercato sempre condiviso col consorte in via Cantini. La donna, 80 anni, si è spenta nei giorni scorsi e venerdì 16 luglio sono stati celebrati i funerali nella chiesa di Sant’Eusebio.

Originaria di Agrate, Balconi, prima di sposarsi, nel ’70, aveva lavorato come operaia in una ditta tessile di Concorezzo. Successivamente ha iniziato a lavorare come cassiera con il marito in via Ferrario ed è stata per i clienti anche una vera e propria confidente con cui scambiare due parole.

Nel 1989 tutta la famiglia Mariani, compresi i figli Barbara e Diego, hanno spostato la propria attività in via Cantini, dove hanno aperto un negozio di alimentari di 350 metri quadri fino al 2008 quando raggiungendo l’età per la pensione Luigi ed Enrica hanno chiuso il piccolo supermercato. Negli ultimi tempi Balconi faceva la nonna a tempo pieno dedicandosi ai nipoti Matteo e Andrea. In questi giorni in tanti hanno porto le condoglianze alla famiglia Mariani più di un’istituzione nel commercio locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA