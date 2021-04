Agrate ex scuola via ferrario (Foto by Michele Boni)

Agrate Brianza cede l’ex scuola di via Ferrario alla Provincia: diventerà un istituto superiore Giovedì sera nel consiglio comunale di Agrate Brianza è stato annunciato il colpo di scena per le ex scuole elementari di via Ferrario: l’immobile sarà ceduto alla Provincia e ospiterà una scuola superiore.

Colpo di scena per le ex scuole elementari di via Ferrario ad Agrate Brianza: l’immobile sarà ceduto alla Provincia e ospiterà una scuola superiore. La notizia è stata data giovedì 29 aprile in consiglio comunale dal sindaco Simone Sironi.

«Questa è un’opportunità che dobbiamo cogliere a fronte della richiesta della Provincia di Monza di cederle gratuitamente la struttura che verrà ristrutturata per un valore 5,5 milioni di euro – ha detto il primo cittadino - Sarà sicuramente un’occasione per accrescere sul nostro territorio l’offerta scolastica».

Idea condivisa unanimemente da tutto il consiglio. Sulla stessa linea di pensiero anche Dino Bosisio di Agrate Con e Giuseppe Procopio del Movimento Cinque Stelle che hanno parlato anche loro «di un’opportunità da non farsi scappare».

Sempre nella giornata di giovedì il presidente della Provincia di Monza Luca Santambrogio con alcuni tecnici fatto un sopralluogo all’ex scuola elementare.

Questa novità comporta anche due conseguenze di rilievo. Innanzitutto le associazioni presenti nell’ex scuola elementare dovranno essere ricollocate altrove. In secondo luogo anche il progetto di costruire una nuova Rsa proprio in quell’area dovrà essere ripensata dall’amministrazione.

