Agrate Brianza: caduta fatale mentre cerca funghi, muore ex socio e amico del Cai Un altro incidente mortale in montagna: Agostini Occhi di Agrate Brianza è morto in Alta Valle Camonica cercando funghi. È stato per anni socio del Cai, accompagnava anche i ragazzi dell’oratorio in vacanza.

Drammatico incidente in Alta Valle Camonica, in provincia di Brescia. Agostino Occhi, 70 anni, originario di Vezza d’Oglio e residente da tempo ad Agrate Brianza, ha perso la vita mercoledì in seguito a una caduta in un luogo impervio. Era uscito per cercare funghi; il mancato rientro ha fatto scattare l’allarme e partire le ricerche. Intorno alle 14.30 la Centrale operativa di Areu ha attivato il Soccorso alpino con le unità cinofile da ricerca in superficie, il Soccorso alpino Guardia di finanza, i Vigili del fuoco e l’elicottero del 118 da Brescia. I soccorritori hanno localizzato l’auto e poco dopo lo hanno individuato. L’uomo era caduto. Dopo l’accertamento del decesso da parte dei sanitari, è stato recuperato e portato a valle.

«Siamo rimasti molto sorpresi – ha commentato Giovanni Montomoli del Cai di Agrate- apprendendo la notizia mercoledì pomeriggio. Agostino era un nostro socio da anni e per un certo periodo era stato anche un membro del direttivo. È sempre stata una persona di altissimo livello morale con un’onestà intellettuale straordinaria, tra l’altro per la nostra associazione è sempre stato un punto di riferimento con una grande passione per la montagna. Lui era in pensione da qualche tempo, ma siccome aveva lavorato come elettricista in proprio molto spesso ci dava una mano anche quando organizzavamo le manifestazioni dove serviva un tecnico per regolare gli impianti».

Molto spesso d’estate Occhi accompagnava i ragazzini dell’oratorio in montagna durante le vacanze organizzate dalla pastorale giovanile. Lascia la moglie Sandra, impegnata nella Caritas, due figlie Simona e Michela e due nipoti che amava. Funerali in programma venerdì pomeriggio a Vezza d’Oglio prima di essere cremato e trasferito ad Agrate Brianza.

