Agrate Brianza: addio al dottor Biancotti, ex assessore e instancabile volontario

Agrate Brianza piange la scomparsa di Roberto Biancotti, 87 anni, ex assessore ai servizi sociali e attivo in diverse associazioni del territorio: è mancato in settimana lasciando la moglie Gianna e i figli Maurizio, Massimo e Marco. Originario di Milano era arrivato con la famiglia in paese negli anni ’70 avendo trovato lavoro come responsabile di produzione di un’azienda farmaceutica. Laureato in chimica sin da giovane era per tutti “il dottor Biancotti”.

Oltre al suo impegno professionale e familiare negli anni ha rivestito diverse cariche in ambito associativo ricoprendo tra gli altri il ruolo di presidente del Csa il comitato sportivo agratese, che coordina tutti i diversi sodalizi sportivi. Negli anni ’90 ha affiancato l’allora sindaco Giancarlo Mattavelli come assessore ai servizi sociali, oltre ad essere un punto di riferimento per la parrocchia Sant’Eusebio collaborando con don Agostino Meroni. In passato era stato anche vicepresidente della Speranza Calcio e apparteneva alla cooperativa Achille Grandi.

«Nostro padre negli anni ha saputo farsi apprezzare e accettare da Agrate considerando che arrivava da fuori – hanno fatto sapere i figli – ed era sempre molto impegnato nel mondo del volontariato». In tanti in queste ore lo ricordano ed esprimono il proprio cordoglio attraverso i social network. In molti probabilmente venerdì 5 novembre parteciperanno alle esequie funebri alle 10 nella chiesa di Sant’Eusebio, dove per tanto tempo è stato un insostituibile volontario.

