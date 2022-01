Agrate Brianza: addio a Giuliano Guanella, storico presidente di “Sempre giovani” Lutto ad Agrate Brianza per la scomparsa di Giuliano Guanella, una vita alla St Microelectronics e poi storico presidente del centro anziani “Sempre giovani”.

Il centro anziani “Sempre Giovani” di Agrate perde il suo storico presidente Giuliano Guanella. L’uomo 76enne si è spento nella mattinata di sabato 15 gennaio lasciando un grande vuoto tra tutti i soci del sodalizio e i tanti amici che aveva lasciato in paese, dopo essersi ritirato con la famiglia a Chiavenna. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stato direttamente il figlio Emiliano in un lungo post su Facebook.

«Ciao papà. te ne sei andato oggi, in punta di piedi, senza far rumore, aspettando il momento in cui eravamo tutti qui intorno a te. Il telefono non smette di suonare, tanta gente che esprime il suo cordoglio con parole sincere, non di circostanza. Sei sempre stato un uomo speciale, convinto delle tue idee e ideali, sempre pronto ad aiutare gli altri, sempre pensando al collettivo più che all’individuale. Mi hai insegnato tutto, continuerai a farlo guidandomi in questa straordinaria avventura di essere, a mia volta, papà. Sei stato, per il poco tempo che hai avuto a disposizione, un bravo nonno, avevi sempre una parola, una domanda per le tue nipotine» ha scritto il figlio.

Guanella lascia la moglie e i figli Emiliano e Laura oltre a tanti colleghi che ha incontrato nei suoi lunghi anni in St Microelectronics prima di dedicarsi ai “Sempre Giovani”. Il sodalizio in queste ore ha espresso il proprio cordoglio definendo Guanella un grande uomo e un grande presidente. I funerali si svolgeranno lunedì 17 gennaio alle 14.30 nella chiesa di San Lorenzo a Chiavenna in provincia di Sondrio.

