Agrate: addio a Tremolada, ex manager St e politico impegnato Da una decina d’anni in pensione, per tutto il periodo trascorso dietro la scrivania nell’azienda di componenti elettronici di via Olivetti era stato letteralmente un riferimento. In politica esperienze nella Dc e del Pd.

È mancato Emilio Vittorio Tremolada ex storico impiegato di St Microelectronics di Agrate e impegnato politicamente a Pessano con Bornago. L’ex manager 70enne, da una decina d’anni in pensione, per tutto il periodo trascorso dietro la scrivania nell’azienda di componenti elettronici di via Olivetti era stato letteralmente un riferimento. Dagli anni ’70 fino al 2010 Tremolada, residente a Pessano con Bornago, era stato dapprima responsabile del personale della multinazionale italofrancese e poi mobility manager sempre per la stessa società occupandosi dei trasporti per i dipendenti che facevano la spola tra casa e ditta con il servizio di bus-navetta.

Quanti candidati per un posto di lavoro in St siano passati dal suo ufficio è difficile quantificarlo considerando che solo il sito produttivo di Agrate ha circa 5mila dipendenti. Tremolada, però, non era solo un impiegato e manager aziendale. Nel tempo libero era anche impegnato in politica, prima nella Democrazia Cristiana anche come responsabile della sezione di Pessano e poi successivamente nel Partito Democratico. È deceduto nel fine settimana lasciando i figli Lorenzo e Beatrice. I funerali si sono svolti martedì 7 settembre nella chiesa dei Santi Valeria e Vitale a Pessano.

