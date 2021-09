Aggressioni a Lissone e Carate, in due finiscono al pronto soccorso Il primo episodio è avvenuto sabato a Lissone in via Besozzi, protagonisti due uomini di 35 e 62 anni, uno dei quali è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Monza, la seconda in via della Valle a Carate.

Una serata relativamente tranquilla e una nottata caratterizzata da alcuni interventi per una rissa, una aggressione e una intossicazione etilica lungo le strade di Monza e della Brianza tra sabato 4 e domenica 5 settembre. Ne dà conto l’Agenzia emergenza urgenza della Regione Lombardia.

Sabato 4 settembre da segnalare una aggressione con un ferito, ricoverato in codice giallo all’ospedale di Desio avvenuta a Lissone, in via Besozzi, attorno alle 18. Sul posto si sono portate due ambulanze per soccorrere due uomini di 35 e 62 anni e i carabinieri, che indagano sull’accaduto.

In nottata, dopo mezzanotte, carabinieri e un’ambulanza a Nova per una presunta rissa avvenuta in via Rimembranze, sul posto una sola persona, che non ha necessitato di trasporto al pronto soccorso e a Carate Brianza, in via della Valle, dove un 29eenne avrebbe subito una aggressione ed è stato portato in codice verde all’ospedale di Desio.

Infine, attorno alle 4 del mattino, la polizia locale di Monza e un’ambulanza si sono recato in via Bellani, in città, per la segnalazione di una intossicazione etilica. Sul posto un 22enne che non ha avuto la necessità di cure ospedaliere.

