Agente salva camionista brianzolo soffocato da un panino

Ha rischiato di soffocare mentre mangiava un panino, nella cabina del suo camion, ma sulla sua strada ha trovato una agente di polizia diplomata infermiera professionale che gli ha salvato la vita. Avventura a lieto fine per un camionista 52enne brianzolo soccorso qualche goirno fa mentre si trovava nel piazzale del casello di Carisio (Vercelli), sulla autostrada A4. La agente del distaccamento della Stradale di Varallo Sesia, impegnata con alcuni colleghi in controlli dei mezzi pesanti, ha notato il mezzo guidato dal brianzolo accostare all’improvviso, a pochi metri dal posto di blocco e il conducente sbracciarsi, chiedendo aiuto. L’agente ha immediatamente prestato soccorso all’uomo, praticandogli la manovra di disostruzione delle vie aeree. Dopo alcune compressioni, l’autista è riuscito sputare il boccone di un panino che stava mangiando che era andato a ostruire le vie respiratorie, rischiando di soffocarlo. Operatori del 118 si sono poi presi in cura di lui.

