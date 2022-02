Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Adiconsum Monza Brianza Lecco a congresso, Sergio Colombo confermato presidente Terzo congresso di Adiconsum Monza Brianza Lecco, l’associazione dei consumatori della Cisl. Al centro un ampio dibattito sul tema del consumerismo e su temi nazionale. Riconfermato l’incarico di presidente a Sergio Colombo che sarà affiancato in segreteria da Marzio Galliani e Carmelo Tundo.

Lunedì 14 febbraio, nell’azienda agricola Cascina Bressanella a Besana Brianza, si è tenuto il terzo congresso di Adiconsum Monza Brianza Lecco, l’associazione dei consumatori della Cisl.

Al centro un ampio dibattito sul tema del consumerismo e su temi nazionali, che ha visto l’intervento di diversi esponenti della Cisl, tra cui Annalisa Caron, Segretaria Cisl Monza Brianza Lecco, e varie categorie di esperti del settore. In particolare, il confronto tra gli intervenuti ha evidenziato come, sempre di più, le vittime principali di truffe e raggiri siano gli anziani.

Come sottolineato anche da Mirco Scaccabarozzi, Segretario Generale della Cisl Monza Brianza Lecco, durante il suo intervento, “l’invecchiamento della popolazione impone alle autorità e al governo interventi con leggi chiare che tutelino gli anziani e azioni mirate di valenza sociale prima che economica, che permettano di nuovo all’anziano di rapportarsi ai servizi in modo diretto, in prima persona”.

Al termine dei lavori, i delegati al congresso hanno votato il presidente e i 2 membri dell’ufficio di presidenza. Il direttivo ha riconfermato l’incarico di presidente a Sergio Colombo che sarà affiancato in Segreteria da Marzio Galliani e Carmelo Tundo.

