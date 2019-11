Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Pietro Lomaestro, 33 anni, morto per un malore a Sulbiate

Giovedì l’addio a Pietro, morto a 33 anni a Sulbiate: il suo bambino l’ha vegliato Tragedia a Sulbiate dove un uomo di 33 anni è morto in casa per un malore. Lo ha ritrovato la compagna, con lui c’era il figlio di 5 anni: giovedì 28 novembre i funerali.

Sulbiate saluterà Pietro Lomaestro, 33 anni, morto nella serata di domenica in casa sua, a causa di un malore. Il funerale verrà celebrato nel pomeriggio di giovedì 28 novembre, alle 15 nella chiesa parrocchiale. L’uomo era molto conosciuto in paese per essere uno degli amministratori del gruppo Facebook “Sei di Sulbiate se…”. La su scomparsa ha gettato Sulbiate nello sconforto.

Pietro Lomaestro è stato trovato, ormai privo di vita, dalla compagna che, rientrata a casa, ha trovato l’uomo a terra; accanto a lui il figlio di 5 anni che, per qualche ora, lo ha vegliato con la speranza che si potesse risvegliare. La donna ha subito avvertito i soccorsi. Nel giro di pochi minuti sono arrivati sul posto un’ambulanza e una volante dei carabinieri di Bernareggio. I soccorritori non hanno però potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Nel pomeriggio di giovedì la salma arriverà nella parrocchiale alle 14.30 e, dopo la recita del rosario, alle 15, inizierà la celebrazione delle esequie.

