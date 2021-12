Addio in Perù a don Vittorio Ferrari, una messa a Cesano Maderno È morto don Vittorio Ferrari, originario di Cesano Maderno e da anni parroco in Perù. Lo ha comunicato la Diocesi di Milano. Funerali il 31 dicembre in diretta facebook, una messa in suffragio è in programma venerdì 7 gennaio a Cesano.

È morto don Vittorio Ferrari, originario di Cesano Maderno e da anni parroco in Perù. Lo ha comunicato la Diocesi di Milano: “Ci ha lasciato improvvisamente nella notte tra il 29 e il 30 di dicembre, per infarto”. Una messa in suffragio è in programma venerdì 7 gennaio alle 20.30 alla parrocchia Santo Stefano di Cesano Maderno.

Classe 1939, nato a Cesano e ordinato sacerdote nel 1965, era stato per quindici anni a Pieve Emanuele e poi, dal 94, a Sesto San Giovanni. Dal 2005 aveva svolto “il suo ministero nella parrocchia San Jeronimo a Sayan, Perù, parroco sino allo scorso anno”.

“Ha amato ed è stato amato da quella comunità, come pure dalle molte persone che ha incontrato nella sua vita sacerdotale. Animo irrequieto, a tratti poeta, cultore delle relazioni interpersonali ha sempre manifestato un animo in continua ricerca di Dio e vicinanza ai poveri”, scrive la Diocesi.

I funerali sono in programma in diretta Facebook (alle 18 ora italiana) sulla pagina di una tv locale dalla piazza di Sayan dove, come suo desiderio, sarà tumulato.

