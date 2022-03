Addio al giovane papà colto da malore in casa a Briosco Luca Polvara, 37 anni, era stato soccorso in condizioni motlo gravi sabato a Briosco dopo essere stato colto da infarto in casa. È morto in ospedale, i funerali si sono celebrati a Civate dove Polvara allenava nella Polisportiva San Vito Volley.

Non ce l’ha fatta il giovane papà che sabato 19 marzo si è sentito male in via Caboto a Briosco. Luca Polvara, agente commerciale di 37 anni, era stato ricoverato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza in terapia intensiva cardiochirugica dopo che nel primo pomeriggio di sabato era stato colpito da un infarto mentre si trovava a casa, a Briosco, con la famiglia. Per cercare di salvarlo in piazza mercato era atterrato anche l’elisoccorso da Milano.

I sanitari, dopo le manovre di rianimazione, avevano deciso per il trasporto in ambulanza in codice rosso al nosocomio monzese ma a nulla sono valse le cure dei medici. Luca Polvara è deceduto nella giornata di martedì 22 marzo.

Lascia la compagna Fabiola, di professione infermiera che gli ha prestato i primi soccorsi, e due bimbi piccoli. Il maggiore ha tre anni e il minore appena quattro mesi. I funerali sono stati celebrati nel pomeriggio di giovedì 24 marzo nella chiesa parrocchiale di Civate dove Polvara, originario di Lecco, era stato per tanti anni prima giocatore e poi allenatore della Polisportiva San Vito Volley. La famiglia con grande generosità ha acconsentito alla donazione degli organi.

