Addio ad Angelo Longoni: i funerali martedì in duomo a Monza

Sono in programma martedì 12 ottobre alle 15.30 in duomo a Monza i funerali di Angelo Longoni, scomparso per un malore sul Monte Baldo lo scorso venerdì. Aveva 68 anni.

Giornalista del Cittadino fino alla pensione, conosciutissimo in città sia per la professione sia per l’esperienza politica sul territorio sia per l’impegno in prima linea per la nascita della provincia di Monza e Brianza.

“Anche in virtù di un impegno politico ereditato dal padre Tarcisio parlamentare monzese di lungo corso”, aveva scritto l’ex direttore Luigi Losa nello speciale per i 120 anni del Cittadino.

Orgoglioso monzese e noto tifoso juventino, era legato a doppio filo con San Gerardo e il biancorosso della Gerardiana. È morto sui monti. Aveva una grande passione per la montagna e l’alpinismo a cui col giornale ha dedicato decine di pagine e articoli. E mille storie aveva da raccontare.

La notizia della scomparsa si è diffusa rapidamente venerdì nel pomeriggio, lasciando sgomenti quanti l’hanno conosciuto. Decine i ricordi. Tra i più toccanti quelli dei due ex sindaci Marco Mariani e Roberto Scanagatti, con cui era cresciuto proprio all’oratorio di San Gerardo e con cui ha condiviso la vita recente della città.

