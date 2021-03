Addio a Pierino Longoni, obiettivo puntato su Carate Brianza e fotografo anche per il Cittadino Addio a Pierino Longoni, fotografo appassionato di Carate Brianza che ha lavorato a lungo anche con il Cittadino. Funerali martedì 30 marzo alle 9.30 in chiesa prepositurale.

Sono in programma martedì 30 marzo alle 9.30, in chiesa prepositurale a Carate Brianza, i funerali di Pierino Longoni. Residente a Costa Lambro, l’85enne era un appassionato fotografo e a lungo ha anche collaborato con “Il Cittadino”. Dietro l’obiettivo, ha fatto molto per la testata. Molto ha fatto anche per la sua Carate, dove ha fermato le immagini di eventi e iniziative importanti per la comunità. Grande raccontatore delle storie di un tempo, persona brillante e simpatica, ha avuto un passato da centravanti nella Caratese e amava la bicicletta. Ha lavorato in Enel.

Longoni, mancato domenica 29, ha lasciato la moglie Rosanna e la figlia Sabrina, le sorelle Marisa e Renata, i cognati Renato e Luigi, i nipoti Silvia e Marco.

