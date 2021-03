Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Addio a Ombretta Fumagalli Carulli, docente universitaria e impegnata in politica È morta Ombretta Fumagalli Carulli, docente universitaria per oltre quarant’anni di Diritto canonico ed ecclesiastico all’Università Cattolica (prima donna) ed esponente politica in parlamento dal 1987 al 2001. Era originaria di Meda.

Addio a Ombretta Fumagalli Carulli, docente universitaria ed esponente politica. Era nata a Meda il 5 marzo 1944. Allieva di Orio Giacchi, collaboratore di padre Agostino Gemelli, per oltre quarant’anni docente di Diritto canonico ed ecclesiastico all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Fumagalli Carulli, ne ereditò la cattedra, diventando la prima donna docente di diritto canonico. Esponente della Democrazia Cristiana, entrò per la prima volta in parlamento nel 1987. Divenne sottosegretario alle Poste nel governo Ciampi e nel 1994 aderì al Ccd e fu rieletta alla Camera nelle liste di Forza Italia diventando sottosegretario alla Protezione Civile nel primo governo Berlusconi.

Eletta al Senato, nel 1997 passò a Rinnovamento Italiano di Lamberto Dini e divenne nel 1999 sottosegretario all’Interno del governo D’Alema e sottosegretario alla Sanità nel governo Amato II. Al termine dell’attività parlamentare, tornò nel 2001 ad insegnare all’Università Cattolica di Milano. Nel 2003 fu nominata da Giovanni Paolo II Accademico Pontificio presso la Pontificia accademia delle scienze sociali.

