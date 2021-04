Addio a Maurizio Levati, storico edicolante del Ponte dei Leoni di Monza

Monza edicola via Vittorio Emanuele: Maurizio Levati (Foto by FABRIZIO RADAELLI)

Addio a uno degli storici edicolanti di Monza. Giovedì pomeriggio è morto Maurizio Levati che per tre decenni aveva gestito l’edicola del Ponte dei Leoni, uno dei chioschi più “gettonati” della città, tra il Lambro, il Tribunale e, prima che si trasferisse in piazza Trento e Trieste, il mercato. Acquistare da lui ogni giovedì il Cittadino per molti era un rito. Levati e la moglie Silvana avevano ceduto da poco la loro attività al giovane Fabio Ottolini che avevano affiancato per insegnarli i trucchi del mestiere. Poi, provato dalla malattia, Levati aveva deciso di abbandonare i suoi amati giornali per concedersi il meritato riposo.

Grande il cordoglio tra i colleghi. “Un caro amico e collega con cui ho condiviso anni di esperienze lavorative”, commenta Alberto Marchesi, già gestore di un edicola a San Rocco.

Carlo Monguzzi, vicepresidente nazionale e presidente monzese dello Snag, il sindacato nazionale autonomo giornalai lo ricorda tra “i giornalai della vecchia guardia monzese dove spiccavano i nomi di Paola Desseni di Antonio Patrini. Anche Maurizio era un sindacalista molto attivo”.

Levati abitava nel quartiere san Giuseppe ma i suoi funerali si terranno lunedì alle 15.30 in Duomo, nel “suo” centro storico dove in tanti lo conoscevano.

