Addio a Gianni Di Marzio, scoprì Maradona. Il cordoglio del Monza e di Adriano Galliani È morto Gianni Di Marzio, una delle figure storiche del calcio italiano: è stato lui, infatti, a scoprire Diego Armando Maradona. Il cordoglio del Monza e di Adriano Galliani.

Addio a Gianni Di Marzio, ex allenatore e dirigente sportivo italiano, consulente del Palermo. L’annuncio è stato dato dal figlio Gianluca, giornalista a Sky. Di Marzio, 82 anni, aveva avuto un’ottima carriera da allenatore e negli anni ’70 portò il Catanzaro in serie A. Nel 1977 arrivò sulla panchina del Napolii, guidato alla finale di Coppa Italia. Fu proprio lui a scoprire in Argentina un giovanissimo Diego Maradona segnalandolo al presidente Corrado Ferlaino ma l’operazione non fu subito possibile a causa della chiusura delle frontiere al mercato.

«E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego - si legge nel messaggio condiviso sui social dal figlio giornalista, Gianluca Di Marzio - Sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti mai».

«Addio Gianni, sei stato il mio allenatore per 5 anni e mio grande amico per tutta la vita: se sono allenatore lo devo a te». Così da Londra il tecnico del Watford, Caludio Ranieri, gia allenatore tra le altre di Juve, Roma e Leicester con cui ha vinto a sorpresa la Premier League, saluta il suo ex allenatore Gianni Di Marzio. «Ora - aggiunge Ranieri - posso solo condividere il dolore di questa tua ultima notizia con Tucci e Gianluca. Mi mancherai, tantissimo».

AC Monza ricorda commosso Gianni Di Marzio, allenatore tra le altre squadre di Napoli, Catania e Catanzaro in Serie A e poi dirigente e consulente in un mondo del calcio che ha sempre amato e onorato con grande passione e conoscenza. https://t.co/qQBMNjP6fa pic.twitter.com/HVzcklLEsU — AC Monza (@ACMonza) January 22, 2022

Condoglianze anche da parte del Monza calcio: «AC Monza ricorda commosso Gianni Di Marzio, allenatore tra le altre squadre di Napoli, Catania e Catanzaro in Serie A e poi dirigente e consulente in un mondo del calcio che ha sempre amato e onorato con grande passione e conoscenza. La sua più grande intuizione fu quella di scoprire in Argentina un giovanissimo Diego Armando Maradona nel 1977. Particolarmente legato l’Amministratore Delegato Adriano Galliani, che si stringe attorno al figlio Gianluca, giornalista di Sky e a tutta la famiglia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA