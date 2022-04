Addio a don Mario Galbiati, fondatore di Radio Maria e Radio Mater Era nato a Sant’Albino, a Monza, don Mario Galbiati che aveva fondato Radio Maria e Radio Mater. È morto mercoledì, aveva 92 anni.

Era nato a Monza, nel quartiere sant’Albino, il fondatore di Radio Maria e di Radio Mater don Mario Galbiati, scomparso mercoledì sera a 92 anni ad Albavilla, in provincia di Como. Ultimo di sette figli, era stato ordinato sacerdote il 28 giugno 1953 dal cardinale Ildefonso Schuster. La sua vocazione era nata in famiglia ed era proseguita con gli studi prima dai Salesiani e poi nel Seminario diocesano. La sua vita e la sua missione sacerdotale si sono svolte nel comasco.

Dopo l’ordinazione, la sua prima destinazione era stata ad Albavilla come vicario parrocchiale. Qui aveva manifestato una creatività non comune. Nel 1954 aveva fondato la Pallacanestro Albavilla diventandone persino allenatore e presidente. Alla passione per lo sport (aveva praticato il basket da ragazzo) aveva affiancato quella per la musica e per il cinema e nei primi anni sessanta aveva voluto che nel nuovo oratorio del piccolo centro del comasco fosse presente anche un cine-teatro.

Nel 1966 venne nominato parroco ad Arcellasco d’Erba. Ai più, don Galbiati era noto per essere stato il fondatore di Radio Maria, l’emittente radiofonica che aveva creato nel 1983 per portare una «voce cristiana nella tua casa». Una scommessa, un modo controcorrente di fare comunicazione che all’inizio non fu da tutti apprezzato, ma che con il tempo ha raggiunto il consenso di tanti ascoltatori.

Nel 2013 il sacerdote di origine monzese inaugurò ad Albavilla la nuova Casa di Maria, in cui ha trovato casa Radio Mater, la Comunità di Maria e una Cappellina nella quale è possibile pregare in diretta radio anche di notte. Vulcanico ed energico, don Mario era malato da tempo e si è spento circondato dall’affetto dei componenti della Comunità di Maria.

