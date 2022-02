Addio a 105 anni a Maria Giulia Fumagalli: l’amore per il marito Luigi Agrati e per l’arte Si è spenta all’età di 105 anni - ne avrebbe compiuti 106 proprio il 3 febbraio - Maria Giulia Fumagalli, per tutti Mariuccia, vedova di Luigi Agrati dell’omonimo gruppo industriale.

Sono stati celebrati giovedì 3 febbraio i funerali di Maria Giulia Fumagalli vedova del cavalier Luigi Agrati. Mariuccia, come tutti la chiamavano, avrebbe compiuto il 3 febbraio 106 anni. Una vita lunga e piena vissuta accanto al marito imprenditore e filantropo scomparso nel dicembre 2016 all’età di 98 anni.

Maria Giulia Fumagalli

«Oggi lasciamo che questa donna vada in pace – ha detto il parroco dell’Unità pastorale don Claudio Borghi nell’omelia –. Ha vissuto a lungo. Oggi avrebbe compiuto 106 anni. Oggi caso unico e raro noi celebriamo il Natale di Mariuccia e la sua Pasqua. Una coincidenza incredibile celebrare nella stessa liturgia due momenti che in realtà sono uno perché come ci ha detto Gesù questa non è la fine ma il fine della vita, l’abbraccio del Padre». Originaria di Renate Maria Giulia aveva condiviso con il marito la sua grande passione per l’arte testimoniata dai quadri raccolti nell’abitazione di via Puccini a Veduggio con Colzano e dalla collezione, inestimabile, donata dalla coppia a Intesa San Paolo. Oltre cinquecento opere di maestri nazionali e internazionali.

«Ringraziamo il Signore per quanto di buono Mariuccia ha saputo realizzare nei giorni della sua vita terrena – ha aggiunto don Claudio Borghi – Con il marito hanno aiutato tante famiglie, hanno dato lavoro a tanti. Hanno saputo creare qualcosa di buono per molti». L’Agrati Group oggi conta oltre 2.300 dipendenti in tre diversi continenti. I funerali giovedì pomeriggio si sono svolti in forma strettamente privata.

