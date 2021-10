Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Arcore alpini a scuola dorotee (Foto by Michele Boni)

Ad Arcore la lezione degli Alpini alla primaria dell’istituto Dorotee Il capogruppo Valerio Viganò, ha incontrato i bambini di terza, quarta e quinta. Il prossimo appuntamento con le scolaresche sarà il 4 novembre davanti al monumento dei Caduti di via Gorizia.

Gli alpini di Arcore salgono in cattedra ed è solo l’inizio. Lunedì mattina 25 ottobre il capogruppo delle penne nere, Valerio Viganò, ha incontrato i bambini di terza, quarta e quinta elementare dell’istituto Dorotee di via Edison per parlare della storia e del ruolo degli alpini a livello locale e nazionale. Gli alunni sono rimasti entusiasti della lezione e anche le loro insegnanti hanno apprezzato molto il lavoro presentato da Viganò.

«Il prossimo appuntamento è fissato per le celebrazioni del 4 novembre davanti al monumento dei caduti in via Gorizia – ha spiegato il referente della sezione alpina -. Ci ritroveremo con tutte le scolaresche e organizzeremo anche altre lezioni con tutte le scuole elementari e medie di Arcore».

