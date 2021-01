Accordo Amazon-U2 Supermercato: tutti i clienti Prime potranno fare la spesa e riceverla in giornata Accordo tra Amazon e U2 Supermercato: da venerdì 15 gennaio tutti i clienti Prime potranno fare la spesa online e riceverla direttamente a casa in giornata.

Non solo elettronica, gadget tech, libri e vestiti. Amazon apre la possibilità, ai propri clienti, di fare anche la normale spesa direttamente sulla piattaforma di proprietà di Jeff Bezos. È di venerdì 15 gennaio, infatti, la notizia dell’accordo tra il colosso mondiale dell’e-commerce e la catena di supermercati U2. Per tutti i clienti Amazon Prime si apre dunque la possibilità di acquistare cibo e bevande usufruendo della consegna in giornata. Per il momento il servizio è disponibile solo in alcuni Comuni della Brianza: a Monza è attivo, in realtà più periferiche come Lesmo, invece, no.

Dalla frutta alla verdura, dalla carne al pesce, dai vini alle bevande: si può trovare di tutto (CLICCA QUI per vedere gli scaffali virtuali), anche i prodotti regionali del territorio a marchio “Viaggiator Goloso”.

