Accordo Amazon-Confagricultura: così si avvia la digitalizzazione delle imprese agricole Confagricoltura e Amazon annunciano l’accordo che prevede e la crescita e la digitalizzazione di oltre 10mila piccole e medie imprese italiane.

Confagricoltura e Amazon annunciano l’accordo che prevede l’ingresso della principale organizzazione datoriale degli agricoltori in Italia all’interno del programma «Accelera con Amazon», il percorso di formazione gratuito realizzato in collaborazione con Ice - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Mip Politecnico di Milano Graduate School of Business, Confapi - Confederazione italiana della piccola e media industria privata, e Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale Italiano per accelerare la crescita e la digitalizzazione di oltre 10.000 piccole e medie imprese italiane. L’intesa tra Confagricoltura e Amazon ha l’obiettivo di supportare le aziende agricole e agroalimentari in uno scenario in cui l’economia digitale sta apportando cambiamenti positivi nella gestione delle attività di imprese e professionisti del settore.

Francesco Postorino, direttore generale Confagricoltura, sottolinea come «siamo stati i primi a chiedere e sostenere Agricoltura 4.0 proprio perché grazie all’innovazione, le aziende agricole possono essere protagoniste della svolta sostenibile e competitiva richiesta dal mercato. L’accordo con Amazon è una grande opportunità per le imprese agricole che si vogliono avvicinare al mercato digitale, perché permetterà di mettere a disposizione, attraverso il nostro ente di formazione Enapra, corsi di formazioni specifici per le Pmi del mondo agricolo e agroalimentare. Confagricoltura crede nello sviluppo tecnologico e digitale dell’agricoltura e Amazon è il player mondiale di riferimento, fornendo canali di vendita internazionali e contribuendo alla diffusione e valorizzazione del Made in Italy».

A partire dalla fine di maggio, Confagricoltura terrà dunque quattro Webinar dal titolo «Agri-Digital, l’innovazione del digitale a supporto del Business» per aiutare le imprese a innovarsi attraverso processi di trasformazione e implementazione delle strategie manageriali e commerciali. A completamento del percorso di formazione proposto alle imprese agroalimentari, a ottobre sarà possibile partecipare a un bootcamp, ovvero un corso intensivo digitale gratuito, progettato da Mip Politecnico di Milano e tenuto da Amazon, in collaborazione con Confagricoltura, della durata di una settimana. «Siamo entusiasti di annunciare l’ingresso di Confagricoltura, la più antica associazione agricola italiana, all’interno del programma ’Accelera con Amazon’, avviato a novembre dello scorso anno, che ha l’obiettivo di sostenere la digitalizzazione di oltre 10.000 startup e piccole e medie imprese italiane», commenta Ilaria Zanelotti, Marketplace Director Amazon Italia.

