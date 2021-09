Accoltella un 62enne, un 29enne di Monza e Brianza arrestato a Parma per tentato omicidio I fatti sarebbero avvenuti per futili motivi, il ferito è stato portato all’Ospedale Maggiore di Parma e successivamente sottoposto a un intervento chirurgico. Versa in prognosi riservata.

Un 29enne originario della Sicilia e residente in provincia di Monza e Brianza è stato tratto in arresto dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato a un fianco un 62enne per futili motivi. Il ferito è stato portato all’Ospedale Maggiore di Parma e successivamente sottoposto a un intervento chirurgico. Versa in prognosi riservata.

I fatti - secondo quanto riporta la Gazzetta di Parma - sono avvenuti domenica 5 settembre a Corniglio, un paese della provincia di Parma: secondo quanto ricostruito il 29enne stava litigando con la fidanzata davanti alla abitazione della vittima. Quando quest’ultima ha chiesto alla coppia di allontanarsi il 29enne avrebbe inizialmente acconsentito salvo poi tornare sui suoi passi prendendo a calci e pugni l’auto del 62enne. Ne sarebbe seguita una colluttazione tra i due finita con una coltellata al fianco sinistro della vittima sferrata con un piccolo coltello a serramanico successivamente ritrovato nel cortile della casa e sequestrato dalle forze dell’ordine.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione locale dell’Arma che hanno trovato il 62enne riverso in mezzo alla strada che gridava di essere stato accoltellato. Quanto al 29enne, che sarebbe già noto alle forze dell’ordine, si sarebbe avvicinato ai militari tenendo una mano dietro alla schiena ed urlando frasi sconnesse. Agli inviti a mostrare il braccio il 29enne si sarebbe rifiutato tanto da obbligare i militari a farlo sdraiare a terra dove avrebbe inveito conto la vittima e gli stessi carabinieri prima di essere arrestato. Si trova nel carcere di Parma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA