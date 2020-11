Accese le luci di Christmas Monza 2020: foto e video L’arengario dedicato a Gianni Rodari e l’albero di Natale davanti al duomo: le luci di Christmas Monza 2020 si sono accese. Fino al 6 gennaio 2021.

Si è acceso il Christmas Monza, senza la folla e il “push the button”. L’arengario dedicato al centenario della nascita di Gianni Rodari, l’albero di Natale davanti al duomo scintillante anche di notte, le luminarie del centro (sono 565 lampadari in 38 vie illuminate quest’anno dal centro ai quartieri). Fino al 6 gennaio 2021.

GUARDA LE FOTO



«Il Natale 2020 dovrà essere un’occasione di raccoglimento e di preghiera per tutti i nostri concittadini che hanno perso la vita a causa del Covid-19, ma anche di slancio per uscire dalla crisi - aveva spiegato il sindaco Dario Allevi - Le luminarie non sono solo un’operazione estetica, ma hanno una importante valenza economica e sociale: favoriscono, infatti, il sostegno e il rilancio del tessuto commerciale cittadino e regalano, soprattutto ai più piccoli, quella gioia e quella spensieratezza che la pandemia sta mettendo a dura prova. Per realizzare questo progetto non abbiamo messo le mani nelle tasche dei cittadini perché le luci di Natale saranno finanziate da un pool di partner commerciali. Questo Natale vorrei diventasse un’occasione di rinascita, un momento di ripartenza per commercianti e famiglie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA