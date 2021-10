Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Accertamenti sanitari e Tso, corso di formazione per 100 agenti a Monza Provenienti da varie regioni d’Italia si sono dati appuntamento al Binario 7. «Monza rappresenta un centro di eccellenza per la formazione a cui guardano i Comandi di altri Comuni, anche fuori dalla Lombardia» dice con orgoglio l’assessore comunale alla sicurezza Federico Arena.

Quasi un centinaio di agenti di polizia locale provenienti dal Piemonte, Veneto, Lazio e Trentino-Alto Adige si sono ritrovati mercoledì al Binario 7 per il corso di formazione «Escalation della violenza. Riconoscimento e gestione dei casi di ASO/TSO».

«Monza rappresenta un centro di eccellenza per la formazione a cui guardano i Comandi di altri Comuni, anche fuori dalla Lombardia» dice con orgoglio l’assessore comunale alla sicurezza Federico Arena. «Siamo convinti - aggiunge - che la formazione sia lo strumento indispensabile per migliorare l’efficienza e la preparazione delle nostre donne e uomini in divisa» .

Polizia locale sui banchi (foto polizia locale)

Il corso, che è durato l’intera giornata, ha affrontato il tema della gestione dei due strumenti cautelari rivolti ad una persona affetta da un disturbo mentale, che versa in una fase acuta della sua patologia: «Accertamento Sanitario Obbligatorio» («ASO») e «Trattamento Sanitario Obbligatorio» (TSO»). Un percorso tra misure operative, tutela del malato e dell’operatore di Polizia, guidati da un avvocato (Davide Mantovan, criminologo forense), uno psichiatra (Massimo Clerici, direttore dell’Unità Operativa di Psichiatria dell’ASST Monza) e un agente (Riccardo Badino, responsabile del Polo Formativo Interno della Polizia Locale di Genova).

