Accelerano davanti alla polizia e in macchina hanno attrezzi sospetti: foglio di via da Monza Hanno incrociato la pattuglia della polizia e hanno accelerato: a un controllo gli agenti hanno trovato nel bagagliaio e nell’abitacolo numerosi attrezzi. Foglio di via dalla città.

Sono stati traditi dal nervosismo. Hanno accelerato quando hanno incrociato la pattuglia in viale Campania a Monza e la polizia non ci ha messo un minuto a girare l’auto e a fermarli per un controllo. Così si sono presi denuncia e foglio di via.

I tre a bordo dell’auto sono risultati colpiti da numerosi precedenti per furto per fatti del 2018 e 2019. Nel bagagliaio dell’auto hanno trovato anche una borsa di tela verde con numerosi attrezzi tra cui chiavi, pinze e un trapano, mentre nell’abitacolo c’erano forbici, taglierino e un martelletto frangi vetro. Visti i precedenti di polizia e considerati i numerosi furti in box e di carburante denunciati nella zona, sono stati portati in questura, denunciati e espulsi dalla città.

