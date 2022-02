Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Abbatte con l’auto un palo in cemento e se ne va, ma le telecamere vedono tutto: rintracciato e multato È successo nei giorni scorsi a Concorezzo: protagonista un automobilista di 74 anni di Monza. Le telecamere di sorveglianza sono state posizionate a fine gennaio ai varchi di ingresso della città.

Gli impianti di videosorveglianza, di cui si stanno dotando sempre più Comuni, vedono lungo. A Concorezzo è stato multato un uomo di 74 anni di Monza che dopo aver perso il controllo dell’auto era andato a sbattere contro un palo in cemento in via Dante abbattendolo. E poi si era allontanato senza segnalare alle forze dell’ordine il danno provocato.

Grazie però alle telecamere posizionate a fine gennaio ai varchi di ingresso della città, gli agenti della polizia locale hanno potuto rintracciare l’auto e contattare il 74enne.

A lui due sanzioni previste dal codice della strada per perdita del controllo della vettura e la mancata segnalazione dell’accaduto.

Le nuove telecamere ai varchi di ingresso della città consentono la lettura delle targhe dei veicoli a fini statistici per quanto riguarda le classi ambientali e consentono un controllo delle assicurazioni e revisioni. Sono infatti collegate sia al comando della Polizia Locale, sia alla centrale di Regione Lombardia che incrocia i dati delle targhe con quelli della motorizzazione civile.

