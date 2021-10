A Vimercate ufficializzati i nomi del Consiglio comunale, Cereda al lavoro per la giunta Tanti i volti “noti” ma non mancano le new entry come Francesca Crippa, Daniele Dossi, Matteo Trassini, Luca Caprioli e Massimiliano Pispisa. Per la “squadra” di Cereda potrebbero trovare posto tra gli altri Mariasole Mascia, Davide Nicolussi e Guido Fumagalli.

Ufficializzati i nomi dei membri del nuovo consiglio comunale di Vimercate tra new entry e vecchie conoscenze. Oltre al sindaco Francesca Cereda (capogruppo Pd dal 2011 al 2016) siederanno tra i banchi della maggioranza Angelo Marchesi, Maria Teresa Foà, Sergio Frigerio, Francesca Crippa, Vittoria Gaudio e Guido Fumagalli del Pd, Mariasole Mascia, Daniele Dossi e Mattia Frigerio di Vimercate Futura e Federica Villa di Articolo Uno.

All’opposizione siederanno, per quanto riguarda il centrodestra, Giovanni Sala sconfitto al ballottaggio, Matteo Trassini della Lega, Luca Caprioli di Noi per Vimercate e Massimiliano Pispisa di Fratelli d’Italia. Sempre a rappresentare le minoranze ci saranno l’ex sindaco Francesco Sartini e Patrizia Teoldi do Ripartiamo con Francesco Sartini.

Tanti hanno già avuto un’esperienza in assise come Cereda, Mascia, Mattia Frigerio, Fumagalli, Sala, Sartini e Teoldi. Mentre tra le new entry spiccano Crippa, Dossi, Trassini Caprioli e Pispisa. Nel frattempo il nuovo sindaco Cereda in queste ore sta lavorando alla composizione della sua squadra di giunta dove potrebbero trovare un posto: Mariasole Mascia, Davide Nicolussi e Guido Fumagalli con già alle spalle un’esperienza assessorile, oltre a Vittoria Gaudio, Mattia Frigerio già presenti in aula nella precedente legislatura senza dimenticare la segretaria Pd Francesca Crippa o la capolista di Articolo Uno Federica Villa.

